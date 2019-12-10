Церемония закрытия Года молодежи стартовала в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице РК началась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтера с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии принимают участие около 500 представителей молодежи со всех регионов Казахстана.

Мероприятие в одном из павильонов ЭКСПО, где будет создан Центр поддержки творческих инициатив - «ArtHUB». Планируется, что он станет своеобразным наследием Года молодежи.

Ожидается, что создание «ArtHUB» по соседству с масштабными проектами сформирует дополнительный центр притяжения молодых талантов, где будет на постоянной основе действовать интеллектуальный банк молодежи Казахстана.

2019 год по инициативе Первого Президента РК – Елбасы объявлен Годом молодежи. Правительство приняло Дорожную карту по его проведению. В Дорожную карту вошли мероприятия по предоставлению молодым людям доступного жилья, образования, обеспечению занятости, развитию предпринимательства, поддержке молодой семьи и т.д.

В 2019 году 3 тысяч молодых людей получили арендное жилье в трех крупных городах Казахстана (г. Нур-Султан – 1050 квартир, г. Алматы – 1050 квартир, г. Шымкент – 900 квартир).

Более 3 тысячам молодым специалистам предоставлены бюджетные кредиты на жилье на сумму 13,5 млрд.тенге. Участникам проекта «С дипломом в село» предусмотрено предоставление бюджетного кредита в сумме не превышающий 1500 МРП (3 787 500 тенге).

Начата реализация проекта «Жастар - ел тірегі», включающего проекты «Жас кәсіпкер» и «Жас маман». Указанные проекты реализовываются в рамках госпрограммы «Еңбек», всего мерами государственной поддержки охвачено более 209 тыс. молодежи, из них трудоустроены 172 тыс. человек.

В рамках проекта «Жас кәсіпкер» основам предпринимательства обучены 20 тысяч человек из числа молодежи. В 2019 году 9,5 тысяч молодых людей получили гранты на реализацию новых бизнес идей. 10 тысяч молодежи ежегодно будут получать гранты.

2,5 тысячи молодых предпринимателей получили микрокредиты на развитие своего бизнеса. 15 тысяч человек в течение трех лет получат микрокредиты.

В рамках проекта «Жасыл ел» трудоустроено более 20 тысяч человек. В этом году на молодежную практику направлены около 33 тысяч молодых людей.

По программе «С дипломом – в село» повышен размер единовременного пособия с 70 МРП (176 750 тенге) до 100 МРП (252 500 тенге). Около 6 тысяч молодых специалистов получили подъемное пособие на сумму 1,2 млрд тенге.