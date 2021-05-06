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    16:09, 06 Май 2021 | GMT +6

    Церемония вручения телевизионной премии «Тұмар» проходит в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония вручения премии «Тұмар» проходит в здании «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане. В шорт-лист номинантов V Национальной телевизионной премии «Тұмар» вошли 40 финалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что церемонию можно увидеть онлайн на сайте tvtumar.kz .

    В 2021 году на соискание премии заявлено 250 работ по 10 номинациям, из них 88 на казахском языке и 162 на русском. Наибольшее количество заявок поступило в номинациях «Лучший документальный фильм» – 42, «Лучший тележурналист» – 40, «Лучший телеведущий» – 38 и «Лучшая режиссерская работа» – 31.

    К участию в премии допускались телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2020 году. Победители премии получат изящную статуэтку-оберег и денежное вознаграждение в размере 1 миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.

    С шорт-листом номинантов V Национальной телевизионной премии «Тұмар» можно ознакомиться здесь .

    «Тұмар» — национальная телевизионная Премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства, учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Главная цель премии – стимулирование развития казахстанской телеиндустрии путем ежегодной компетентной оценки профессиональным сообществом.

    Задачи премии: выявление самого качественного и актуального телевизионного контента страны; формирование имиджа отечественной телевизионной индустрии; поддержка талантливых профессионалов медиасферы; демонстрация достижений журналистов телевидения.

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