Церемония вручения премии «Алтын сапа» проходит в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15-я юбилейная церемония вручения президентской премии «Алтын сапа» проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным НПП «Атамекен», за 15 лет организаторы конкурса приняли почти 2,5 тысяч заявок, более 140 предприятий получили звание лучших в своей отрасли. В 2021 году 160 предприятий подали заявки для участия в конкурсе, прошли обучающие семинары.
Премия присуждается по четырем номинациям: «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» и «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию».
Четыре года премия присуждалась по трем номинациям: лучшее предприятие производственного назначения, лучшее предприятие, выпускающее товары для населения, и лучшее предприятие, оказывающее услуги.
В 2016 году НПП «Атамекен» объявлена организатором конкурса, в этом же году появилась еще одна номинация - лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию, первым победителем которой стало ТОО «Ордабасы кус».
В ходе церемонии награждения будут вручены награды конкурсов «Ұлы дала елі», «Іскер», «Деловое совершенство» и премии «Парыз».
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