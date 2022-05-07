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Церемония возложения венков к советско-монгольскому мемориалу прошла в Китае
7 Мая 2022 19:53

Церемония возложения венков к советско-монгольскому мемориалу прошла в Китае

ЧЖАНБЭЙ. КАЗИНФОРМ - Аккредитованные в КНР представители военно-дипломатического корпуса Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, России, Беларуси, Армении и Китая, а также руководство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) почтили память советских и монгольских воинов, погибших при освобождении северо-востока Китая. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Дипломаты посетили братскую могилу и возложили венки к мемориалу в поселке Чжанбэй уезда Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, Северный Китай), расположенном в 245 км от Пекина.

На памятнике выгравированы имена 56 монгольских и 69 советских воинов. Среди них казахстанцы Аунзхан Джапаров, Тюлембек Утебаев и Асельхан Бербеков.

В братской же могиле, которая находится на том месте, где шли ожесточенные бои, покоятся останки 60 воинов. Поиски пропавших без вести продолжаются и по сей день.

Памятник советским и монгольским воинам-освободителям в Чжанбэй сооружен в 1945 году. В 1957 году было принято решение о возведении на этом месте мемориала.


Автор:
Корреспондент
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