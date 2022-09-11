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Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года состоялась в Нью-Йорке

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
11 Сентября 2022, 20:18
Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года состоялась в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – В Нью-Йорке почтили память жертв теракта 11 сентября. Церемония, в которой родственники погибших зачитывают их имена, прошла в воскресенье в Нью-Йорке в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В торжественной церемонии приняла участие вице-президент США Камала Харрис. В прошлом году, на 20-летие трагедии, в Нью-Йорк прибыл президент США Джо Байден, но в этом году он принимает участие в мемориальных мероприятиях в Пентагоне.

В Нью-Йорке в годовщину трагедии приняты повышенные меры безопасности. Часть улиц на юге Манхэттена, где находится мемориальный комплекс, перекрыта. Полиция дежурит у выходов из метро.

Вечером в городе пройдет акция под названием Tribute in Light («Дань памяти в свете»). В небо поднимутся две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни-близнецы Всемирного торгового центра. Акция проводится с 2002 года. Для создания световых колонн, которые видно на расстоянии до 100 км, используются 44 прожектора.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РК) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра – самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий – на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 тыс. 977 человек.

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