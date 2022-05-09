Церемония в честь 77-летия Второй мировой воны прошла в Париже
Как сообщает Международное французское радио, президент Франции Эмманюэль Маркон возложил венок к памятнику генералу Шарлю де Голлю на площади Жоржа Клемансо и к могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой.
Он также провел смотр войск. Елисейские поля в этом году были открыты для публики во время церемонии 8 мая, в отличие от двух предыдущих лет, когда церемония проходила в ограниченном формате из-за эпидемии COVID-19.
В церемонии среди прочих приняли участие бывший президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Жан Кастекс, министр обороны Флоранс Парли, министр иностранных дел Жан-Ив ле Дриан, другие члены правительства, главы генеральных штабов разных видов войск, представители ассоцицаций ветеранов.
«Сегодня мы отмечаем окончание Второй мировой войны в Европе и победу союзников над нацистской Германией. Мы не забываем солдатов со всего бывшего СССР, в том числе украинских и российских, которые внесли свой вклад в эту победу. Мы отвергаем все формы инструментализации и манипулирования памятью о тех, кто отдал свою жизнь», - написал глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.
Сегодня Эмманюэль Макрон примет участие в видеоконференции «Большой семерки», посвященной ситуации в Украине. В ней будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.
9 мая, в День Европы, президент Франции отправится в Страсбург, позднее в тот же день — в Берлин на встречу с канцлером ФРГ.