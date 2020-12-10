Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Церемония сдачи в эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай» прошла в порту «Құрық»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Декабря 2020, 15:47
Церемония сдачи в эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай» прошла в порту «Құрық»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В морском порту «Құрық» состоялась церемония сдачи в боевую эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай» (далее – ПМБ), построенного Уральским заводом «Зенит», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

ПМБ предназначен для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов. Использование причала намного облегчит работу моряков-пограничников, повысит эффективность работы кораблей и катеров, их автономность. Он обеспечит тыловое и электрическое снабжение и оперативность реагирования на различные угрозы по охране морских рубежей. Судно отвечает самым современным требованиям экологической безопасности.

photo

В мероприятии приняли участие аким области Трумов С.У., почетные гости – генеральный директор Уральского завода «Зенит» Валиев В.Х., представители ДВД, ДЧС РК ветераны ПС КНБ «Застава тарландары».

В своем выступлении аким области отметил, что укрепление южной части Каспийского моря является одним из приоритетов в обеспечении безопасности нашего государства.

Церемония продолжилась вручением военно-морского пограничного флага и таблички командиру ПМБ «Абай», выходом в море участников и приемом парада кораблей и катеров.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Пограничники   Мангистауская область   Регионы Казахстана   КНБ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной