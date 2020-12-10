Церемония сдачи в эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай» прошла в порту «Құрық»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В морском порту «Құрық» состоялась церемония сдачи в боевую эксплуатацию пункта маневренного базирования «Абай» (далее – ПМБ), построенного Уральским заводом «Зенит», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

ПМБ предназначен для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов. Использование причала намного облегчит работу моряков-пограничников, повысит эффективность работы кораблей и катеров, их автономность. Он обеспечит тыловое и электрическое снабжение и оперативность реагирования на различные угрозы по охране морских рубежей. Судно отвечает самым современным требованиям экологической безопасности.

В мероприятии приняли участие аким области Трумов С.У., почетные гости – генеральный директор Уральского завода «Зенит» Валиев В.Х., представители ДВД, ДЧС РК ветераны ПС КНБ «Застава тарландары».

В своем выступлении аким области отметил, что укрепление южной части Каспийского моря является одним из приоритетов в обеспечении безопасности нашего государства.

Церемония продолжилась вручением военно-морского пограничного флага и таблички командиру ПМБ «Абай», выходом в море участников и приемом парада кораблей и катеров.