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Церемония поднятия государственного флага прошла в Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Июня 2023, 12:30
Церемония поднятия государственного флага прошла в Алматы Фото: t.me/almaty_akimat

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня государственных символов в Алматы прошла торжественная церемония поднятия флага знаменной группой Президентского полка «Батыр» и массовое исполнение гимна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Мероприятие состоялось на площадке высокогорного катка «Медеу». В нем приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, представители общественности и молодежных организаций. Всего участвовало более тысячи человек.

Праздничное исполнение гимна одновременно прошло во всех районах города в 11:00. Алматинцы исполняли гимн страны в парках, скверах, школах и других общественных местах.

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Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.
Алматы   Общество   Госсимволы РК   День госсимволов РК  
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