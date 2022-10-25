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Церемония поднятия государственного флага ко Дню Республики прошла в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Октября 2022, 18:00
Церемония поднятия государственного флага ко Дню Республики прошла в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Атырау в честь Дня Республики состоялась церемония поднятия государственного флага, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С праздником жителей региона поздравил аким Атырауской области Серик Шапкенов.

«Дорогие граждане, я от всей души поздравляю всех с сегодняшним национальным праздником - Днем Республики! Независимость, о которой наши предки мечтали много веков, обретена 25 октября 1990 года с Декларацией Независимости. И вот, спустя годы, во время Великого собрания в Улытау Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил ввести этот день в историю нашей страны. В рамках совместного решения Главы государства и нашего народа этот день вновь стал всенародным праздником. Сегодня в небе развевается наш флаг. Пусть наше знамя всегда развевается на самых достойных вершинах!» - сказал Серик Шапкенов.

Торжественное собрание продолжилось праздничным концертом, организованным артистами местной эстрады.


Атырауская область   Патриотизм   Общество   День Республики  
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