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Церемония открытия зимней Универсиады в Люцерне пройдет без зрителей

6 Ноября 2021 17:34
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Церемония открытия зимней Универсиады в Люцерне пройдет без зрителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Церемония открытия Зимней универсиады 2021 года в Люцерне будет проходить без билетов, а вместо зрителей в здание будет организована зона общественного просмотра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Организаторы зимней Универсиады 2021 года в Люцерне сообщили, что церемония открытия будет проходить без билетов, а место проведения будет закрыто для зрителей.

Вместо этого в парке Инзели в Люцерне будет организована общественная площадка, где люди смогут собраться вместе, чтобы посмотреть церемонию открытия. Кроме того, прямую трансляцию будет вести Швейцарское радио и телевидение (SRF).

Также стало известно, что зрители должны будут предъявить билеты на мероприятия, чтобы попасть на крытые объекты и открытые зрительские площадки во время Игр. Многие билеты будут раздаваться бесплатно, а некоторые будут стоить 10,00 швейцарских франков. Зрители с билетами на финал мужского хоккейного турнира будут допущены и на церемонию закрытия.

«Для посещения соревнований в закрытых помещениях, а также для доступа в зрительские зоны на открытых соревнованиях, всем желающим в возрасте 16 лет и старше необходимо предъявить сертификат COVID. Это требование является частью программы безопасности COVID-19, разработанной для Зимней универсиады 2021 года, и гарантирует, что все зрители в вышеупомянутых местах смогут свободно передвигаться без необходимости носить маски или соблюдать правила социального дистанцирования», - сообщили организаторы соревнований.

Зимняя Универсиада 2021 года пройдет с 11 по 21 декабря. Керлинг начнется на пять дней раньше - 6 декабря.


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