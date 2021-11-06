Церемония открытия зимней Универсиады в Люцерне пройдет без зрителей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Церемония открытия Зимней универсиады 2021 года в Люцерне будет проходить без билетов, а вместо зрителей в здание будет организована зона общественного просмотра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Организаторы зимней Универсиады 2021 года в Люцерне сообщили, что церемония открытия будет проходить без билетов, а место проведения будет закрыто для зрителей.
Вместо этого в парке Инзели в Люцерне будет организована общественная площадка, где люди смогут собраться вместе, чтобы посмотреть церемонию открытия. Кроме того, прямую трансляцию будет вести Швейцарское радио и телевидение (SRF).
Также стало известно, что зрители должны будут предъявить билеты на мероприятия, чтобы попасть на крытые объекты и открытые зрительские площадки во время Игр. Многие билеты будут раздаваться бесплатно, а некоторые будут стоить 10,00 швейцарских франков. Зрители с билетами на финал мужского хоккейного турнира будут допущены и на церемонию закрытия.
«Для посещения соревнований в закрытых помещениях, а также для доступа в зрительские зоны на открытых соревнованиях, всем желающим в возрасте 16 лет и старше необходимо предъявить сертификат COVID. Это требование является частью программы безопасности COVID-19, разработанной для Зимней универсиады 2021 года, и гарантирует, что все зрители в вышеупомянутых местах смогут свободно передвигаться без необходимости носить маски или соблюдать правила социального дистанцирования», - сообщили организаторы соревнований.
Зимняя Универсиада 2021 года пройдет с 11 по 21 декабря. Керлинг начнется на пять дней раньше - 6 декабря.
- Вечер бокса в Актау с боями Нурсултанова и Нурдаулетова покажут в прямом эфире
- Чемпион мира из Казахстана прошел взвешивание перед боем с узбекистанцем
- Казахстанские баскетболистки поборются за выход в первый дивизион Кубка Азии
- «Барыс» проиграл в овертайме домашнего матча «Трактору»
- Махмуд Сабырхан завершил чемпионат мира по боксу с серебряной медалью
- Темиртас Жусупов стал чемпионом мира по боксу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана