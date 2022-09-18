Церемония открытия первого этапа женского Гран-при ФИДЕ прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась церемония открытия первого этапа женского Гран-при ФИДЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный турнир собрал 12 сильнейших шахматисток мира в Астане. Казахстан на правах организатора турнира «Women Grand Prix-2022» может выставить номинанта в качестве игрока. В этой серии этапа WGP честь Казахстана будет защищать Бибисара Асаубаева.

Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу, лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик вошла в список участниц.

Поприветствовал участниц министр культуры и спорта Даурен Абаев.

«Сегодня мы открываем первый этап женской серии Гран-при ФИДЕ. Это большое событие не только в мире шахмат, но и на повестке казахстанского спорта. Ведь в соревновании принимают участие две наши лучшие шахматистки – Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева. Хочу выразить благодарность Международной федерации шахмат за возможность проведения турнира столь высокого уровня. Каждой из 12-ти участниц я желаю удачи. Уверен, что здесь за этими досками будет царить атмосфера не только принципиальной и честной борьбы, но и дружбы и спортивной солидарности», - обратился Даурен Абаев к участницам турнира.

«Международная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила 2022 год Годом женщины в шахматах. Я искренне убежден, что это даст значительную поддержку участию женщин во всех аспектах шахматной жизни», - добавил министр.

По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.

Участницами турнира являются:

Александра Горячкина - ФИДЕ

Екатерина Лагно – ФИДЕ

Алина Кашлинская – Польша

Бибисара Асаубаева – Казахстан

Тань Чжунъи – Китай

Динара Вагнер – Германия

Элизабет Петц – Германия

Чжу Цзиньэр – Китай

Жансая Абдумалик – Казахстан

Александра Костенюк - ФИДЕ

Рамешбабу Вайшали - Индия

Полина Шувалова - ФИДЕ