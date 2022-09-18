Церемония открытия первого этапа женского Гран-при ФИДЕ прошла в Астане
Международный турнир собрал 12 сильнейших шахматисток мира в Астане. Казахстан на правах организатора турнира «Women Grand Prix-2022» может выставить номинанта в качестве игрока. В этой серии этапа WGP честь Казахстана будет защищать Бибисара Асаубаева.
Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу, лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик вошла в список участниц.
Поприветствовал участниц министр культуры и спорта Даурен Абаев.
«Сегодня мы открываем первый этап женской серии Гран-при ФИДЕ. Это большое событие не только в мире шахмат, но и на повестке казахстанского спорта. Ведь в соревновании принимают участие две наши лучшие шахматистки – Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева. Хочу выразить благодарность Международной федерации шахмат за возможность проведения турнира столь высокого уровня. Каждой из 12-ти участниц я желаю удачи. Уверен, что здесь за этими досками будет царить атмосфера не только принципиальной и честной борьбы, но и дружбы и спортивной солидарности», - обратился Даурен Абаев к участницам турнира.
«Международная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила 2022 год Годом женщины в шахматах. Я искренне убежден, что это даст значительную поддержку участию женщин во всех аспектах шахматной жизни», - добавил министр.
По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.
Участницами турнира являются:
Александра Горячкина - ФИДЕ
Екатерина Лагно – ФИДЕ
Алина Кашлинская – Польша
Бибисара Асаубаева – Казахстан
Тань Чжунъи – Китай
Динара Вагнер – Германия
Элизабет Петц – Германия
Чжу Цзиньэр – Китай
Жансая Абдумалик – Казахстан
Александра Костенюк - ФИДЕ
Рамешбабу Вайшали - Индия
Полина Шувалова - ФИДЕ