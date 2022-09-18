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    21:46, 17 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Церемония открытия первого этапа женского Гран-при ФИДЕ прошла в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась церемония открытия первого этапа женского Гран-при ФИДЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Международный турнир собрал 12 сильнейших шахматисток мира в Астане. Казахстан на правах организатора турнира «Women Grand Prix-2022» может выставить номинанта в качестве игрока. В этой серии этапа WGP честь Казахстана будет защищать Бибисара Асаубаева.

    Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу, лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик вошла в список участниц.

    Поприветствовал участниц министр культуры и спорта Даурен Абаев.

    «Сегодня мы открываем первый этап женской серии Гран-при ФИДЕ. Это большое событие не только в мире шахмат, но и на повестке казахстанского спорта. Ведь в соревновании принимают участие две наши лучшие шахматистки – Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева. Хочу выразить благодарность Международной федерации шахмат за возможность проведения турнира столь высокого уровня. Каждой из 12-ти участниц я желаю удачи. Уверен, что здесь за этими досками будет царить атмосфера не только принципиальной и честной борьбы, но и дружбы и спортивной солидарности», - обратился Даурен Абаев к участницам турнира.

    «Международная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила 2022 год Годом женщины в шахматах. Я искренне убежден, что это даст значительную поддержку участию женщин во всех аспектах шахматной жизни», - добавил министр.

    По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.

    Участницами турнира являются:

    Александра Горячкина - ФИДЕ

    Екатерина Лагно – ФИДЕ

    Алина Кашлинская – Польша

    Бибисара Асаубаева – Казахстан

    Тань Чжунъи – Китай

    Динара Вагнер – Германия

    Элизабет Петц – Германия

    Чжу Цзиньэр – Китай

    Жансая Абдумалик – Казахстан

    Александра Костенюк - ФИДЕ

    Рамешбабу Вайшали - Индия

    Полина Шувалова - ФИДЕ


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