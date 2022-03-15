Церемония открытия Казахстанско-китайского фестиваля молодежного творчества «Радостные встречи на чистом снегу и льду» состоялась в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Церемония открытия Казахстанско-китайского фестиваля молодежного творчества «Радостные встречи на чистом снегу и льду» и выставка детских рисунков, посвященных зимней Олимпиаде 2022 года в онлайн-формате в понедельник прошли в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В художественной галерее «Цзиньтай» в пекинском парке «Чаоян» открылась выставка детских рисунков на тему «Зимняя Олимпиада в Пекине», на ней представлено 130 творческих работ, из них 51, выполнены ребятами из Казахстана.

В ходе торжественной церемонии открытия фестиваля детские творческие коллективы Казахстана и Китая представили концертные программы. Казахстанские дети рассказали стихотворение «Казахстан – Хвала спорту!» и исполнили знаменитый казахский народный танец «Камажай».

Видео-поздравления с проведением зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине отправили капитан сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев и воспитанники Восточно-Казахстанской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Китайские школьники прочитали стихотворение Пьера де Кубертена «Ода спорту», исполнили танец «Цветок льда и снега» и спели песню «Родной город - Пекин».

Фестиваль был организован при содействии Посольства РК в КНР, Ассоциаций содействия развитию олимпийского движения, культуры и искусства г. Пекина, а также пекинского художественного музея «Цзиньтай».

Международный фестиваль молодежного творчества «Радостные встречи на чистом снегу и льду» стартовал в 2021 году, в рамках которого состоялись многочисленные мероприятия по культурному обмену среди молодежи всего мира.