Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске

3 Марта 2023, 10:38
Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске прошла церемония открытия чемпионата мира по биатлону среди юниоров и юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

В соревновании примут участие более 500 спортсменов из 38 стран. Среди них Швеция, США, Южная Корея, Франция, Германия, Норвегия, Австрия, Япония, Великобритания и другие.

К участникам и организаторам турнира обратился Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Поздравляю вас с открытием чемпионата мира по биатлону среди юниоров. Казахстан уделяет особое внимание развитию массового спорта. Строятся спортивные объекты, открываются секции для детей, создаются условия для разностороннего развития подрастающего поколения. Я выражаю благодарность Международному союзу биатлонистов за помощь в организации этого масштабного мероприятия. Уверен, что проведение чемпионата мира даст импульс развитию биатлона в Казахстане», – сказано в официальном приветствии Главы государства.

Торжественная церемония состоялась на лыжно-биатлонном стадионе Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, где и пройдут соревнования.

«Казахстан впервые принимает биатлонный турнир такого уровня. Это особенно важно в свете последних успехов молодых казахстанских спортсменов на зимней Универсиаде в США и других крупных стартах. У нашего биатлона определенно есть будущее, и я уверен, что этот чемпионат повысит интерес наших граждан не только к этой дисциплине, но и к зимним видам спорта, в целом. Это одна из главных наших задач», — отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей пройдет с 4 по 12 марта. Казахстан на нем представят 20 спортсменов.


Новости по теме
Теннисист из Казахстана пробился в полуфинал турнира в Швейцарии
Казахстан понес три потери за день на молодежном Кубке мира-2023 по боксу
Казахстанка победила узбекистанку на женском ЧМ-2023 по боксу
Теги:
Читайте также
Служащий Вооруженных сил РК стал победителем в турнире «Әскер барысы 2023»
Теннисист из Казахстана пробился в полуфинал турнира в Швейцарии
Казахстанка победила узбекистанку на женском ЧМ-2023 по боксу
Казахстан понес три потери за день на молодежном Кубке мира-2023 по боксу
Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК
Я невероятно счастлив - Павел Колмаков о втором месте в финале Кубка мира
О шторме предупредили жителей Алматы, Шымкента и 8 областей
Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей