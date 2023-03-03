Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске прошла церемония открытия чемпионата мира по биатлону среди юниоров и юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

В соревновании примут участие более 500 спортсменов из 38 стран. Среди них Швеция, США, Южная Корея, Франция, Германия, Норвегия, Австрия, Япония, Великобритания и другие.

К участникам и организаторам турнира обратился Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Поздравляю вас с открытием чемпионата мира по биатлону среди юниоров. Казахстан уделяет особое внимание развитию массового спорта. Строятся спортивные объекты, открываются секции для детей, создаются условия для разностороннего развития подрастающего поколения. Я выражаю благодарность Международному союзу биатлонистов за помощь в организации этого масштабного мероприятия. Уверен, что проведение чемпионата мира даст импульс развитию биатлона в Казахстане», – сказано в официальном приветствии Главы государства.

Торжественная церемония состоялась на лыжно-биатлонном стадионе Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, где и пройдут соревнования.

«Казахстан впервые принимает биатлонный турнир такого уровня. Это особенно важно в свете последних успехов молодых казахстанских спортсменов на зимней Универсиаде в США и других крупных стартах. У нашего биатлона определенно есть будущее, и я уверен, что этот чемпионат повысит интерес наших граждан не только к этой дисциплине, но и к зимним видам спорта, в целом. Это одна из главных наших задач», — отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей пройдет с 4 по 12 марта. Казахстан на нем представят 20 спортсменов.