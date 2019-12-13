Церемония награждения в области предпринимательской деятельности стартовала в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане стартовала церемония награждения конкурсов «Altyn oimaq», «Бизнес кемелділік», «Іскер»,а также «Ұлы дала елі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ожидается, что также состоится церемония награждения лауреатов премии «Алтын сапа» с участием Президента.

Также состоится награждение победителей ежегодного республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз», конкурса дизайнеров «Altyn oimaq», «Бизнес кемелділік», «Іскер», «Ұлы дала елі».

Целью премии «Іскер» является получение общественного признания выдающихся заслуг участников конкурсов, добившихся успехов в своей деятельности, профессионализм которых является залогом успешного развития предпринимательской среды в условиях современного общества.

Цель конкурса «Altyn oimaq» - развитие отечественных производителей отрасли легкой промышленности, открытие новых имен, объединение производственных предприятий с дизайнерами. А присуждение Гран-при «Altyn oimaq» включает в себя наградной символ и диплом. В рамках проведения конкурса в 2019 году предприятиями и дизайнерами были направлены 284 заявки на участие.

В 2019 году для участия в конкурсе «Ұлы дала елі» подали заявку и комплект документов 10 (десять) экспортоориентированных предприятий: ТОО «Digital System Servis», ТОО «Премиум Ойл Транс», ТОО «ПО Глобал - Спецодежда», АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат», ТОО «Цин-Каз», ТОО «КазЦинк», ТОО «Торговый дом «GOOD LOOK», ТОО «Абай Даулет», ТОО «Алтын Орда». По результатам экспертных предложений комиссии конкурса, был сформирован список 9 предприятий для проведения анализа деятельности и отбора победителей.