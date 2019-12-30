Цены в социальных магазинах Павлодара проверил акимат

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре акимат проверил цены в социальных магазинах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинг по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары в преддверии Нового года провёл отдел предпринимательства и сельского хозяйства Павлодара совместно с управлением предпринимательства и торговли Павлодарской области, а также департаментом по управлению стабилизационного фонда.

«На сегодняшний день со стабфонда реализуются хлеб из муки первого сорта в социальные и в розничные магазины по отпускной цене 75 тенге за булку. Вместе с тем начата реализация куриного яйца первой категории по 26 тенге за штуку», - сообщили в акимате Павлодарской области.

Представители рабочей группы ознакомились с ценовой ситуацией. В ходе посещения социально значимых магазинов представителям торговли рассказали о наличии продукции, находящихся в стабилизационном фонде.

«По итогам рейдовых мероприятий нарушений не выявлено. Вопрос о стабильности цен в социально значимых магазинах - на постоянном контроле местных исполнительных органов», - подчеркнули в акимате областного центра.

Фото акимата Павлодара