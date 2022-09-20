Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Цены в школьных столовых нужно скорректировать - глава Минпросвещения
20 Сентября 2022, 13:13

Цены в школьных столовых нужно скорректировать - глава Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов снова поднял вопрос высоких цен в школьных столовых. Глава ведомства еще раз напомнил о том, что следует скорректировать цены в столовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев отметил, что нормы по регулированию цены в школьных столовых вступили в силу с августа.

«В августе внесены изменения и дополнения в правила организации питания в школах. Внедрена норма по регулированию цен на питание. Таким образом, планируется решить проблемы по необоснованному росту цен. Поставщик должен строго соблюдать меню и цены, указанные в техническом поручении», - сказал замглавы Комитета по охране прав детей на аппаратном совещании.

По его словам, ряд городских школ все еще не перешел к безналичному расчету в столовых.

«В 2020 году это требование включили в требования организации питания. Все еще работа не налажена. На безналичный расчет перешли 1368 школ, 1112 из них городские школы. Только в 369 школах имеется функция автоматического информирования родителей. В 3272 школах установлены камеры видеонаблюдения в столовых», - добавил Дулат Жекебаев.

Министр Асхат Аймагамбетов объяснил, как применять в работе новые правила.

«До нового года в школах по новым требованиям следует провести работу с поставщиками услуг питания. В следующем году при проведении новых процедур закупок нужно соблюсти эти правила. Правила уже приняты. Теперь цены на еду в школьных столовых не должны быть выше средних цен на рынке. Цены в столовых следует полностью скорректировать. Непонятно, почему цены в школьных столовых выше, чем в магазинах у школы. Это же школьная столовая. Как в школе 0,5 литр воды или булочка стоят дороже, чем в магазинах? Это непонятно не только для нас, но и для родителей, учеников. Мы приняли специальные нормы. Следует работать в соответствии с этими нормами», - добавил глава Минпросвещения.

Ранее министр просвещения Асхат Аймагамбетов уже неоднократно говорил о ценах в школьных столовых. По его мнению, ведомству совместно с Министерством здравоохранения необходимо пересмотреть меню в столовых.


Новости по теме
Цены на дрова и древесные пеллеты растут в Германии
Условий для инклюзивного образования нет в 18% школ СКО
Услуги такси в Казахстане — одни из самых дорогих среди стран СНГ
Читайте также
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
50 казахстанцев обучаются в вузах Лиги плюща по программе «Болашак»
Казахстанские школьники стали победителями чемпионата по робототехнике в Женеве
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив