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Цены растут из-за ажиотажа - Бахыт Султанов о ситуации с сахаром

Автор:  
Акбота Кузекбай
15 Марта 2022, 13:06
Цены растут из-за ажиотажа - Бахыт Султанов о ситуации с сахаром

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов прокомментировал ситуацию с сахаром в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы говорим о том, что есть трехмесячный запас сахара, это не означает, что через три месяца сахара не будет, никакого ажиотажа не должно быть. Мы призываем население не создавать панических настроений. Производство не останавливается, контракты с ближним и дальним зарубежьем. Мы дополнительно проводим меры по сдерживанию роста цен», - сказал Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Также глава Минторговли ответил на вопрос по поводу цены сахара.

«Я лично был в воскресенье на нескольких объектах. Цена от 400 тенге. Во многом из-за ажиотажа цены растут, поэтому мы просим не создавать ажиотажа. Стоимость в 900 тенге я не видел», - обратился Бахыт Султанов.

В Министерстве сельского хозяйства ранее сообщили, что в Казахстане есть трехмесячный запас сахара.

Правительство РК   Цены и тарифы   Общество   Минторговли   Бахыт Султанов  
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