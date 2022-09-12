Цены на жилье выросли в Казахстане за год на 25,8%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За год (август 2022 года к августу 2021 года) цены перепродажи квартир повысились на 25,8%, продажи нового жилья – на 18,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 31,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

«За август 2022 года цены перепродажи квартир выросли на 0,4%, а на продажу нового жилья – снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье подорожала на 12,4%», - сообщается на официальном сайте Бюро.

Средняя цена перепродажи нового жилья в Казахстане в августе составила 425,6 тыс. тенге за 1 кв. метр, перепродажи квартир – 469,8 тыс. тенге за 1 кв. метр, арендной платы за благоустроенное жилье – 4 тыс. тенге за 1 кв. метр.

Самые высокие цены перепродажи нового жилья в августе зафиксированы в Нур-Султане – 556 тыс. тенге за 1 кв. метр. Столица лидирует и по ценам перепродажи квартир – 640 тыс. тенге за 1 кв. метр. Дороже всего аренда благоустроенного жилья в Алматы – 4 тыс. 920 тенге за 1 кв. метр.

Ранее сообщалось, что арендная плата за благоустроенное жилье в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 31,8%.