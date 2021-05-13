Цены на жилье стабилизировались в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК сообщили о стабилизации цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года цены на первичное жилье выросли на 5%. Сейчас динамика снизилась. За последний месяц (выросла - прим. авт.) на 0,8%. Основная причина роста цен на рынке жилья – это то, что на этот рынок поступил 1 трлн 200 млрд тенге пенсионных активов. Мы для сдерживания роста цен направили застройщикам 11 предупреждений о снижении цены, провели с ними переговоры и сейчас мы наблюдаем, что динамика цен на жилье стабилизировалась», - сообщил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов в ходе брифинга в СЦК.

Также он ответил на вопрос, ожидается ли повышение цены на бензин в связи с внедрением биржевой торговли.

«На сегодняшний день производство нефтепродуктов полностью покрывает объем потребления. Даже в условиях потребления завода Атырауского, Шымкентского, запасов нефтепродуктов, по информации Минэнерго, хватает для удовлетворения спроса. Учитывая, что у нас нет дефицита бензина, мы не видим каких-либо оснований для резкого роста цен в связи с введением биржевых торгов», - ответил первый зампредседателя Агентства.

В целом, по словам Рустама Ахметова, национальный проект и проект закона о конкуренции определяет новый этап антимонопольного регулирования.

«В рамках национального проекта предлагается акценитировать усилия по трем проектам: внедрение биржевой торговли на монопольных ресурсных рынках, что позволит сократить звенья ценообразования; развитие конкуренции на рынке электроэнергетики; снижение уровня участия государства в предпринимательстве. Все это базовые проекты, которые определяют направления развития конкуренции в стране на ближайшую перспективу», - отмечает Р. Ахметов.