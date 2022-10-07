Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Цены на вторичное жилье повысились на 25,9% в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Октября 2022, 18:17
Цены на вторичное жилье повысились на 25,9% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За год - сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года - цены на квартиры вторичного рынка повысились на 25,9%, первичного рынка – на 17,7%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Средняя цена за квадратный метр жилья в сентябре 2022 года составила первичного жилья – 426 813 тенге, вторичного жилья – 474 877 тенге.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе - на 32,5%, Костанае – на 27%, Астане – на 26,6%, Усть-Каменогорске – на 25,3%, Кокшетау – на 20,3%, Актау – на 19,3%. Незначительное повышение цен на первичном рынке жилья отмечено в городах Павлодар - на 0,9% и Талдыкорган – на 1,8%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Кызылорда - 45%, Актобе - 44,3%, Усть-Каменогорск - 40,4%, Талдыкорган - 38,8%, Актау и Астана - по 38,4%. Наименьший рост цен на вторичном рынке жилья зафиксирован в Туркестане - на 12,2%, Атырау – на 13,3%.


Жилье   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике