Цены на вакцины снизились – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для нас очень важно обеспечить поставку вакцин. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции министр отметил, что цены на вакцины снизились. По следующей партии Минздрав закупил дешевле.

«Вакцины свободно на рынке не продаются. Все зависит от доступности: в какое время, какой производитель может поставить этот объем в страну. Мы одномоментно всем производителям запросили о возможности поставки в Казахстан. У нас номер один приоритет был - скорость поставки вакцин. Даже сейчас может быть мы и хотим какие-то вакцины получить дополнительно, но поставщики не могут гарантировать поставки в кратчайшие сроки. Оттягиваются сроки поставки на другие периоды. Поэтому для нас очень важно обеспечить именно поставку вакцин. Тем более, цены справедливые и идентичные для других стран. Когда произошло понижение цены, мы, соответственно, также получили идентичное снижение по ценам. Все идет в правовом поле», - отметил он.

По его словам, любой контракт, независимо от вакцин, всегда скрепляется, в первую очередь, положением о конфиденциальности.

«Мы не хотим , чтобы у нас были перебои с поставками вакцин. Есть определенные условия, которые должны выдержать, чтобы обеспечить гарантию выполнения обязательств другой стороной. Как получим одобрение, оно не составляет коммерческой тайны, мы опубликуем сумму закупа», - добавил Алексей Цой.