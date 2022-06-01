1 Июня 2022 14:37

Цены на услуги санаториев в Казахстане выросли на 12% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в 19 курортных зонах РК работало 1575 отелей, гостиниц, коттеджей, санаториев и прочих мест размещения, против 1467 в 2020-м. Количество номеров выросло на 3,3% за год, до 39,7 тыс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Всего за январь–декабрь 2021 года местами размещения было оказано услуг на 58 млрд тг — на 72,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Среди 19 курортных зон страны 53,9% услуг оказали в Алматинском горном кластере: на 31,2 млрд тг. Годовой рост объема услуг составил 67,4%. В тройку лидеров также вошли Щучинско-Боровская (8,9 млрд тг, плюс 64,8% за год) и Мангистауская (7 млрд тг, плюс 70,8%) курортные зоны.

Наименьший объем услуг пришелся на туристскую зону Байконур: всего 275 тыс. тг — в 3,8 раза меньше, чем годом ранее.

За двенадцать месяцев 2021 года гостиницы, отели и прочие места размещения обслужили 2,6 млн человек - на 56,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего посетителей обслужили в Алматинском горном кластере (1,4 млн человек), а также в Мангистауской курортной зоне (273,2 тыс. человек), Алакольской курортной зоне Алматинской области (226,3 тыс. человек) и в Щучинско-Боровской курортной зоне (183,1 тыс. человек).

Меньше всего казахстанцев приняли места размещения туристской зоны Байконур: всего 87 человек, против 104 человек годом ранее. Годовое сокращение - на 16,3%.

Туроператоры предупреждают, что этим летом отдых внутри Казахстана обойдется для семейного бюджета дороже. Отдых на отечественных курортах и в казахстанских санаториях подорожает по нескольким причинам: из-за резкого падения курса тенге к доллару, инфляции и роста цен на продукты и товары.

Пока, по итогам апреля, цены на услуги санаториев выросли на 2,3% за месяц, на 4,5% с начала года и сразу на 12% за год.

В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители и посетители Актюбинской области (на 29,8%), а также Алматинской и Туркестанской областей (на 28,5%) и Жамбылской области (на 19,2%).