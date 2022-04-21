Цены на услуги кинотеатров по итогам марта 2022 года выросли на 4,8% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём услуг, оказанных в сфере деятельности по показу кинофильмов в Казахстане, в 2021 году составил 8,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

В 2020 году эта цифра составляла 8 млрд тенге, в «докоронакризисном» 2019 - показатель достигал 23,4 млрд тенге.

В 2021 году в РК работало 104 кинотеатра, из них в сельской местности — лишь 4. Наибольшее количество кинотеатров насчитывалось в Алматы — 22. Следом идут Нур-Султан и Карагандинская область — по 10 кинотеатров в каждом из регионов.

Доходы организаций, осуществляющих кинопоказ, за год заметно увеличились — с 5,9 млрд тенге в 2020 году до 13,6 млрд тенге в 2021-м. Впрочем, это все еще значительно меньше по сравнению с доходами за 2019 год (было 21,2 млрд тенге).

Основной доход в прошлом году был получен от показа зарубежных фильмов, релизы которых зачастую переносились на 2021 с «карантинного» 2020: 10,8 млрд тенге. Доходы от показа национальных фильмов сократились с 2,1 млрд тенге в 2020 году до 1,5 млрд тенге в 2021, а доходы от показа фильмов совместного производства, наоборот, выросли — с 119,9 млн до 1,3 млрд тенге.

Количество посещений киносеансов в 2021 году составило 8,5 млн, 8,4 млн из которых пришлось на полнометражные фильмы. За год показатель вырос на 76,8%, при этом по сравнению с 2019 все еще наблюдалось сокращение в 2,4 раза.

Из 8,5 млн посещений киносеансов в 2021 году на зарубежные фильмы пришлось 6,6 млн, на национальные фильмы — 931,8 тыс., на фильмы совместного производства — 885,9 тыс. посещений.

Более половины посещений полнометражных фильмов пришлось на фильмы производства США: 4,6 млн. Следом идут казахстанские (824,7 тыс.), российские (455,5 тыс.), британские (332,7 тыс.) и германские (15,6 тыс. посещений) фильмы.

Цены на услуги кинотеатров по итогам марта 2022-го выросли на 4,8% за год, при этом годом ранее рост составлял сразу 10,8%. По отношению к февралю текущего года цены на услуги кинотеатров увеличились на 1,1%.

Средняя цена билета в кинотеатр в городах РК в марте 2022 года составила 1655 тг. Самые дорогие билеты в кино среди крупных городов и мегаполисов РК наблюдались в Шымкенте (2714 тг), Атырау (2583 тг) и Туркестане (2550 тг). Самые дешевые билеты можно было приобрести в Семее, Уральске и Кокшетау: 1200 тг.