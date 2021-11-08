Цены на услуги авиакомпаний выросли почти на 9% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам октября 2021 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта увеличилась на 8,7% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Туркестанской области: сразу на 30% в годовой динамике. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 22,9% за год) и Мангистауская (19,4%) области.

Из 17 регионов РК только в Северо-Казахстанской области цены остались на том же уровне, что и в октябре прошлого года. Ещё в трёх регионов наблюдается спад цен: в Павлодарской (на 12,7%), Западно-Казахстанской (на 15,3%) и в Акмолинской (на 22,5%) областях.

За январь–сентябрь текущего года доходы компаний воздушного транспорта достигли 265,7 млрд тг, показав рост сразу почти вдвое за год.

Основная часть доходов — 252,6 млрд тг — традиционно была получена за счёт пассажироперевозок, оставшиеся 13,1 млрд тг пришлись на доходы от грузоперевозок.

Для сравнения: за три квартала 2020 года доходы авиакомпаний составляли 135,8 млрд тг — сразу вдвое меньше, чем годом ранее, в связи с различными ограничительными мерами, закрытием границ и прочими проблемами, связанными с пандемией COVID-19.

При этом с 2016-го по 2019-й в стране наблюдался стабильный рост доходов авиакомпаний.

За январь–сентябрь 2021 года авиакомпании страны перевезли 6,9 млн человек — на 81,5% больше, чем годом ранее. По сравнению с «докоронакризисным» аналогичным периодом 2019-го пассажироперевозки в текущем году выросли на 8,1%.

Напомним: за девять месяцев 2020 года пассажироперевозки в стране показывали спад на 40,4% за год, до 3,8 млн человек.

Пассажирооборот в текущем году вырос на 84,7%, до 10,9 млрд пкм.

Груза и багажа за январь–сентябрь текущего года авиакомпании страны перевезли 25 тыс. тонн — на 61,8% больше, чем в соответствующем периоде 2020-го. Грузооборот достиг 55,6 млн ткм — на 42% больше, чем годом ранее.

В 2020 году убытки компаний гражданской авиации составили более 350 млрд тг, сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК. Сегодня все внутренние авиарейсы восстановлены, растёт количество перевезённых пассажиров.

В настоящее время разрабатывается национальный проект «Сильные регионы — драйвер развития страны», в который включены мероприятия по модернизации пяти аэропортов (в Костанае, Уральске, Кызылорде, Шымкенте, Алматы). Запланировано также восстановление инфраструктуры восьми аэродромов местных воздушных линий.

По итогам 2020 года на рынке внутренних авиаперевозок с долей в 70% лидировала компания Air Astana (в том числе 31% пришлось на FlyArystan). Вторую и третью строчки заняли SCAT Airlines и Qazaq Air — 24% и 4% соответственно. Оставшиеся 2% пришлись на «Южное небо».

По международным перевозкам с долей в 46% также лидировала Air Astana. Вторую и третью строчки заняли SCAT Airlines (16%) и «Аэрофлот» (9%). В ТОП-5 также вошли Turkish Airlines (7%) и flydubai (5%).

Выручка АО «Эйр Астана» в 2020 году составила 400,3 млн долл. США, численность воздушного парка — 34 судна, средний возраст парка — 5,1 года, перевозки — 3,7 млн пассажиров (минус 28% за год).



