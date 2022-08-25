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Цены на уголь могут вырасти в Казахстане
25 Августа 2022 19:16

Цены на уголь могут вырасти в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов сообщил, что резкого повышения цен на уголь не ожидается в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас средняя цена угля в Казахстане составляет от 9 до 14 тыс. тенге.

«С наступлением холодов спрос на уголь повышается. Ждем похолодание к концу сентября - начале октября. Ожидается повышение цены», - сказал председатель Комитета индустриального развития в ходе пресс-конференции в СЦК.

Спикер уточнил, что цены на уголь в Казахстане могут вырасти, но резкого повышения не ожидается. Уголь не подорожает в 1,5-2 раза.

Ильяс Оспанов пояснил, что если регион расположен далеко от места добычи угля, то стоимость твердого топливо будет выше.

«В настоящее время средняя цена за одну тонну угля составляет от 9 до 14 тыс. тенге. Поскольку некоторые области получают уголь напрямую на разъездах, стоимость составляет 7-8 тыс. тенге. Это в Карагандинской и Павлодарской областях», - сказал Ильяс Оспанов.

В южных регионах, как объяснил председатель комитета, уголь продают дороже. Он напомнил, что сейчас подходящее время для того, чтобы закупить уголь. Очередей со стороны населения не наблюдается.

В Мининдустрии призвали казахстанцев своевременно запасаться углем. В части организации заблаговременного обеспечения углем подготовка на предстоящий отопительный период началась уже в марте.


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