Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе – Магзум Мирзагалиев

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка и являлся нетто-экспортером по газу. Для поддержания местных потребителей цена на газ регулировалась и устанавливалась на уровне 38 тысяч тенге за тонну (ниже 100 долл./тн) или в 5-6 раз ниже экспортных цен (порядка $500 долл./тн). При этом себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ составляет порядка 100 тысяч тенге за тонну. Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе», - пояснил министр энергетики.

По его словам, низкие цены не стимулируют рост производства газа.

«В 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 млн тонн сжиженного нефтяного газа. В 2021 году потребление сжиженного газа на внутреннем рынке выросло до 1,6 млн тонн. При этом производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа», - отметил Магзум Мирзагалиев.