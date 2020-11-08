Цены на сжиженный нефтяной газ поднимать не планируется – Нурлан Ногаев

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Мангыстаускую область министр энергетики Нурлан Ногаев встретился с жителями города Жанаозена и ответил на вопросы населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининистерства энергетики РК.

В ведомстве отмечают, что в числе прочего горожан интересовал вопрос обеспечения региона сжиженным нефтяным газом (СНГ).

В городе Жанаозене функционирует газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который осуществляет переработку природного, попутно-нефтяного газа и газового конденсата. Заводом производится товарный (сухой) газ, сжиженный нефтяной газ (СНГ), печное бытовое топливо, а также углеводородный растворитель.

Как отметил министр, весь объем сжиженного нефтяного газа, производимого на КАЗГПЗ (около 15 тысяч тонн в месяц), полностью уходит на внутренний рынок Мангыстауской области, также в целях удовлетворения потребностей в сжиженном нефтяном газе министерством ежемесячно выделяется 3 тысячи тонн с других заводов.

Министерство полностью выделяет весь заявленный акиматом области объем, который акимат впоследствии распределяет между газосетевыми организациями.

«Ситуация со сжиженным нефтяным газом находится на контроле всех уполномоченных органов, газ отгружается в соответствии с заявками акиматов. Что касается ценообразования во время режима ЧП, по поручению руководства страны и Правительства, министерствами энергетики и национальной экономики были установлены предельные розничные цены на сжиженный газ для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях. Оптовые цены установлены на уровне 38 701 тенге за тонну, и в ближайшее время мы их поднимать не планируем», - сказал Нурлан Ногаев.

В Минэнерго уточнили, что размер доли СНГ, необходимого для поставки через электронные торговые площадки, в период с февраля по июнь 2019 года составил 5%, с июля по сентябрь 2019 г. – 10%, с октября 2019 г. – 15%, с января по февраль этого года – 20% и с марта текущего года – 25% от плана поставки на внутренний рынок на соответствующий месяц.

Согласно Закону РК «О газе и газоснабжении», поэтапно весь объем СНГ по плану поставки необходимо перевести на электронные торговые площадки, за исключением объемов СНГ для бытовых потребителей через групповые резервуарные установки и предприятий нефтегазохимии, для которых сохранится государственное регулирование цен.

Нурлан Ногаев отметил, что полный переход на реализацию всего объема СНГ на электронной торговой площадке планируется осуществить поэтапно, что обеспечит плавное и безболезненное дерегулирование цен для конечного потребителя.