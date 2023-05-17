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Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК

Автор:  
Серик Сабеков
17 Мая 2023, 14:45
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка, реализуемый вне товарных бирж, вырастут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект приказа Минэнерго об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок РК вне товарных бирж, размещен на портале «Открытые НПА».

«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года в размере 40 320,00 тенге (сорок тысяч триста двадцать) за тонну без учета налога на добавленную стоимость», - отмечено в документе.

Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Отметим, что сегодняшняя предельная цена сжиженного нефтяного газа составляет 33 600 тенге за тонну.

Проект-приказ будет находиться на публичном обсуждении до 30 мая.


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