Цены на сжиженный газ прокомментировал глава Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Магзум Мирзагалиев рассказал, как регулируются цены на сжиженный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я комментировать цены, честно говоря, не могу. Потому что цены на сжиженный газ не регулируются. Они регулируются рынком. Если есть спрос, то есть и предложение. Действительно, проблемы дефицита были, это связано было с тем, что летом «Тенгизшевройл» выходил на капитальный ремонт. Сейчас ситуация выправляется, то есть газ очень активно выгружается в регионы», - сказал Магзум Мирзагалиев журналистам в кулуарах международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

По словам главы Минэнерго, цена на нефтепродукты, в том числе и на газ должна коррелироваться на основе цены на нефть.

«Сегодня цена на нефть растет, за несколько месяцев цена выросла до 84 долларов, соответственно, этот тренд имеет место быть», - прокомментировал министр.

Ранее в Министерстве энергетики рассказали о ситуации на рынке дизельного топлива, назвав его среднюю цену по стране.