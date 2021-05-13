Цены на сжиженный газ назвали в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно фиксации цен на товарный и сжиженный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2019 года предельные оптовые цены на товарный газ были снижены Министерством энергетики в пределах от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени. При этом данные цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости», - сообщил Роман Скляр в своем ответе.

При этом, он пояснил, что по сжиженному нефтяному газу оптовые цены формируются Министерством энергетики ежемесячно в рамках плана поставки на внутренний рынок страны.

«Так, на 1 и 2 кварталы 2021 года оптовая цена на СНГ на внутреннем рынке была утверждена на уровне 38 701 тенге/тонна без НДС (при этом цены не менялись с 1 января 2018 года), а на 3 квартал 2020 года – на уровне 28 000 тенге/тонна (без НДС) в связи со снижением мировых цен на СНГ. Необходимо отметить, что с 1 января 2022 года весь объем СНГ будет реализовываться на электронных торговых площадках (в настоящее время доля реализации СНГ через ЭТП составляет 40% от плана поставки), за исключением объемов СНГ для бытовых потребителей через групповые резервуарные установки и предприятий нефтегазохимии, для которых сохранится государственное регулирование цен», - отметил зампремьера.

«Это позволит обеспечить увеличение инвестиционной привлекательности газопереработки, повысить транспарентность распределения СНГ, поставляемого на внутренний рынок, и минимизировать случаи «теневого» экспорта объемов СНГ, предназначенного для внутреннего рынка», - заключил Р. Скляр.