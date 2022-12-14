Цены на согым в регионах Казахстана

14 Декабря 2022, 15:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начался сезон зимнего забоя скота. Корреспондент МИА «Казинформ» выяснил цены на лошадей и крупный рогатый скот в регионах. Самым дорогим оказался скот в Акмолинской области. За ней идут Улытауская и Алматинская области.

Цены на согым в столице и двух городах республиканского значения, а также в 17 областях следующие.

Астана

В столице телята текущего года рождения стоят около 200 тысяч тенге. Прошлогодние - в районе 240 тысяч тенге, двухлетний молодняк стоит около 300 тысяч тенге. Крупные коровы, в зависимости от массы, обойдутся в более 320 тысяч тенге.

Жеребята текущего года рождения продаются по 300 тысяч тенге, неоткормленные по 220-250 тысяч тенге. Прошлогодние с нагула продаются по 250-300 тысяч тенге, откормленные будут стоить более 350 тысяч тенге. Кобыла-двухлетка в Астане стоит от 450 тысяч тенге. Упитанные кобылицы продаются по цене 500-700 тысяч тенге.

Алматы

Крупный рогатый скот (коровы) стоят в Алматы 350-500 тысяч тенге. Цены на лошадей начинаются с 420 тысяч тенге, доходят до 620 тысяч тенге. Килограмм говядины стоит 2 100-2 300 тенге, конины – 2 600-2 800 тенге.

Шымкент

Прошлогодние жеребята стоят живьем от 300 тысяч тенге. Цены на крупный рогатый скот в Шымкенте ниже, чем в других регионах – от 200 тысяч тенге. Килограмм конины стоит 2 400-2 800 тенге, говядина продается по 2 000-2 400 тенге.

Алматинская область

Двухлетний молодняк лошадей и крупного рогатого скота стоит 400-450 тысяч тенге. Цены на взрослых лошадей начинаются с 530 тысяч тенге. Самые дорогие достигают 700 тысяч тенге. Бычки продаются по 300-400 тысяч, коровы по 350-400 тысяч тенге.

Акмолинская область

Откормленные полуторагодовалые жеребята в зависимости от упитанности стоят от 250 до 500 тысяч тенге. Цены на таких же жеребят с пастбища - около 200 тысяч тенге. В области высок спрос на откормленных кобыл. Трехлетка стоит 600-700 тысяч тенге. Взрослые кобылы продаются по 650-900 тысяч тенге. Если они откармливались 2-3 месяца, цена будет минимум в 750 тысяч тенге.

В области продается немало откормленных рабочих лошадей. Их цена в среднем 600-700 тысяч тенге. Четверть туши стоит около 150-220 тысяч тенге.

Специально откормленные коровы стоят 250-500 тысяч тенге. Двухлетний молодняк при хорошей упитанности стоит более 300 тысяч тенге.

Абайская область

В зависимости от массы крупный рогатый скот стоит 200-300 тысяч тенге, лошади - от 350 тысяч тенге до 500 тысяч тенге. Килограмм конины стоит 2 000-2 400 тенге, говядины - 1 750-1 900 тенге.

Актюбинская область

Цены по территории области различаются. Жеребенок текущего года рождения стоит 190-250 тысяч тенге, коровы продаются по 300-400 тысяч тенге. Кобыла – 500-600 тысяч тенге. Актюбинцы обычно покупают четверть туши. Килограмм конины стоит 2 400-2 800 тенге, говядины - 2 200-2 400 тенге.

Атырауская область

Цены здесь ниже, чем в других регионах. Жеребенка можно купить за 180-220 тысяч тенге, двухлетку - за 270-300 тысяч тенге. Трехлетний молодняк стоит 320-380 тысяч тенге. Взрослые кобылы продаются по 400-480 тысяч тенге. Прошлогодний молодняк крупного рогатого скота покупают за 180-220 тысяч тенге. Двухлетний продается за 280 тысяч тенге, трехлетний – 300 тысяч тенге.

Восточно-Казахстанская область

В этом регионе цены на скот похожи на стоимость в Абайской области. Например, сейчас крупный рогатый скот продают за 250-300 тысяч тенге. Живые лошади оцениваются в 400-500 тысяч тенге. Килограмм говядины при покупке четверти туши стоит 1 800-1900 тенге, конины - 2 200-2 400 тенге.

Жамбылская область

Цены на трехлетний молодняк лошадей начинаются с 500 тысяч тенге. Двухлетку можно купить за 420 тысяч тенге, прошлогодние и текущего года жеребята стоят более 250 тысяч тенге. Коров здесь продают за 300-350 тысяч тенге.

Жетысуская область

Двухлетний молодняк лошадей стоит 400-450 тысяч тенге. Упитанные лошади - 600-700 тысяч тенге. Двухлетние бычки продаются по 300-400 тысяч тенге, коровы - по 350-400 тысяч тенге.

Западно-Казахстанская область

Жеребенок текущего года стоит в пределах 200 тысяч тенге. В зависимости от упитанности цены на лошадей начинаются от этой суммы. Крупный рогатый скот стоит от 250 тысяч тенге, специально откормленный - более 300 тысяч тенге.

Карагандинская область

Цены на прошлогодний молодняк крупного рогатого скота начинаются со 180-200 тысяч тенге. Так же и дороже продаются жеребята текущего года. Кобыла-двухлетка стоит более 450 тысяч тенге, упитанные кобылы - 600 тысяч тенге, более крупные - около 700 тысяч тенге.

Костанайская область

Цены на прошлогодних и текущего года жеребят начинаются от 270 тысяч тенге. За двухлеток просят - 380 тысяч тенге, цены на трехлеток начинаются от 550 тысяч тенге и доходят до 750 тысяч тенге. Молодняк крупного рогатого скота стоит 220-250 тысяч тенге, коровы – от 350 тысяч тенге.

Кызылординская область

Упитанные лошади продаются по 500-700 тысяч тенге. Цены на крупный рогатый скот, как в других областях. Корова стоит 300-400 тысяч тенге. Конина (при покупке четверти туши) продается по 2 500 тенге, говядина - по 2 200 тенге.

Мангыстауская область

Цены на жеребят текущего года - 240-250 тысяч тенге, прошлогодних и двухлеток можно купить за 350-400 тысяч тенге. Взрослые кобылы стоят 450-500 тысяч тенге, трехлетки - 500-650 тысяч тенге. Коровы стоят примерно также, как лошади. Крупный рогатый скот сюда привозят в основном из Уральска и Костаная. При покупке четверти туши цена говядины - 2 700-2 800 тенге, конины - 2 700 тенге, казы продается по 4 200 тенге.

Северо-Казахстанская область

Четверть туши самого дешевого жеребенка прошлого года стоит 120 тысяч тенге. Средняя цена около 130 тысяч тенге. Если у жеребенка будет казы в 2-3 пальца, четверть туши будет стоить до 150 тысяч тенге. Четверть туши двухлетки стоит 160-180 тысяч тенге. Местные жители обычно покупают только часть туши.

Туркестанская область

Цена на жеребят прошлого года живьем начинается с 300 тысяч тенге, достигает 400 тысяч тенге. Жители, предпочитающие говядину, могут купить подходящее животное за сумму более 200 тысяч тенге. Килограмм конины стоит 2 400-2 800 тенге, говядины - 2 000-2 400 тенге.

Павлодарская область

Цены в регионе высокие. Жеребята текущего года и прошлогодние продаются по 240 тысяч тенге. За двухлетку просят 420 тысяч тенге. Цены на двух-трехлетний молодняк около 530 тысяч тенге и дороже. Коровы стоят 330-390 тысяч тенге.

Улытауская область

Откормленные коровы стоят 350-400 тысяч тенге. Телята текущего года – 120-160 тысяч тенге. Прошлогодние телята продаются по 180 тысяч тенге, двухлетки - по 250-300 тысяч тенге.

Жеребята текущего года стоят 200-300 тысяч тенге, двухлетние - 500-600 тысяч тенге, упитанные кобылы - 600-700 тысяч тенге.