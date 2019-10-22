Цены на социальный хлеб пообещали не повышать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области цена на социальный хлеб не будет меняться в течение года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании областного акимата глава региона Кумар Аксакалов заявил, что предпринятые вовремя меры позволят зафиксировать цену на социальный хлеб до следующей уборочной кампании.

«В августе мы уже предполагали, что цена на муку может возрасти. В целом по стране из-за погодных условий не набрали объемы по зерну. Соответственно, цена выросла. Это неминуемо отразится на стоимости мукомольной продукции. Уже в некоторых регионах подорожал социальный хлеб. В августе мы заблаговременно закупили 3 тысячи тонн муки, чтобы сохранить стоимость социального хлеба на этом уровне в течение года. У нас одна из самых низких цен на социальный хлеб по стране. Этот уровень нам нужно выдержать», - заявил К. Аксакалов.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов добавил, что стоимость буханки социального хлеба не должна превышать 61 тенге.

«Социальный хлеб составляет около 30% рынка города. Хлебопекарням города необходимо 900 тонн муки в месяц. Из них 300 тонн будет отпускаться для выпечки социального хлеба по фиксированной цене – 95 тенге за килограмм. Это позволит сдержать цены до следующей уборки. Есть договоренность с Петропавловским хлебобулочным предприятием, имеющим собственную мельницу. Туда идет пшеница по удешевленной цене, чтобы стоимость социального хлеба удерживать на уровне 61 тенге за булку», - сказал М. Тасмаганбетов.

Отпуск муки будут осуществлять согласно разнарядке пекарням ИП Муратов, ИП Камалиева, ТОО «Далангер», ТОО «Бурчак» и ИП Мкртчян. Они будут поставлять хлеб по фиксированным ценам в 450 продуктовых точек Петропавловска – 65,5% ото всех точек, занимающихся продажей продовольственных товаров в городе.