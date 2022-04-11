АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы прокомментировали, что на хлебопекарнях города имеется достаточный объем запаса муки для производства социального хлеба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для недопущения роста цен на хлеб ведется поставка 38 тысяч тонн субсидированного зерна из запасов АО» «НК» Продкорпорация« стоимостью 90 тысяч тенге за тонну. Поставками зерна обеспечены мукомольные предприятия хлебопекарен «Аксай нан», «Алматынан» и «Рузинан», - прокомментировали агентству МИА «Казинформ« в управлении.

По информации УПИ, ежемесячный объем поставок в мегаполис составляет более 4 тысяч тонн зерна.

«За счет субсидированного зерна хлебобулочные комбинаты города зафиксировали цену в крупных торговых сетях на хлеб с доставкой по стоимости 80 тенге за булку и в магазинах «у дома» за булку 90 тенге», - уточнили в управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Напомним, сегодня первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил , что в Казахстане нет дефицита зерна.