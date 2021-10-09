ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Цены на социальный хлеб намерены сдерживать в Павлодарской области. Подписи под соглашением поставили 99 аграриев региона. Они обязуются поставить на мукомольные предприятия почти 14 тысяч тонн пшеницы по фиксированной цене. Это позволит сдержать стоимость социального хлеба в рознице на уровне 95 тенге за булку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области, во время обсуждения меморандума руководитель управления сельского хозяйства Нурболат Макашев отметил, что доля социальных продуктов питания в общей продовольственной корзине должна составлять не менее 30%. Чтобы обеспечить жителей Павлодарской области социальным хлебом, ежемесячно нужно 942 тонны муки или 1256 тонн пшеницы. Таким образом, потребность региона в социальном зерне до получения нового урожая составит 13817 тонн.

Сельхозтоваропроизводители будут доставлять пшеницу на мукомольные предприятия по 85 тысяч тенге за тонну. Те в свою очередь будут отпускать муку первого сорта по 119 тенге за килограмм хлебопёкам, которые выпускают формовой хлеб весом 550 граммов. С учетом доставки в социальные магазины и торговые точки, которые являются партнерами стабфонда, хлеб будет поступать по 93 тенге за булку. В розничной торговле цена булки социального хлеба составит 95 тенге, – объяснил схему Нурболат Макашев.

Аграрии поддержали условия соглашения и заверили, что выполнят взятые на себя обязательства.

«Мы полностью «за» подписание этого меморандума. Сегодня фермеры Павлодарской области не испытывают трудностей с выплатой субсидий. Мы подаем заявки и сразу же их получаем. Поэтому готовы помочь с зерном нынешнего урожая, тем более речь не идет о каких-то больших объемах», – заявил руководитель ТОО «Победа» Владимир Поляков.

Глава региона Абылкаир Скаков поблагодарил сельхозтоваропроизводителей за социальную ответственность и напомнил, что никто не просит их предоставлять пшеницу бесплатно. По словам акима, каждая тонна зерна будет оплачена».

«Ноша аграриев непроста, и власти понимают это. Жители Павлодарской области – главные потребители местной продукции, именно они оценивают эффективность взаимодействия государства и реального сектора экономики. Думаю, в сегодняшних условиях никто из нас не должен забывать о людях, которые нуждаются в такой элементарной поддержке», - сказал аким.

Глава региона поручил утвердить четкие схемы поставок социального зерна на перерабатывающие предприятия, производства и реализации социального хлеба в розничной сети. Он отметил, что после подписания соглашения важно достичь конечного результата – обеспечить население Павлодарской области формовым хлебом по приемлемой цене.