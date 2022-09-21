Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика
Цены на социальные продукты у нас должны быть самыми низкими – аким СКО
21 Сентября 2022, 22:23

Цены на социальные продукты у нас должны быть самыми низкими – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов уверен, что цены на большинство социально значимых продуктов питания в регионе должны быть самыми низкими в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона отметил, что завершается уборочная кампания и необходимо пополнить запасы Стабилизационного фонда.

«Деньги выделили. Из 19-ти позиций социально значимых продуктов питания мы производим 15. В нашей области цены должны быть самыми низкими. Понятно, что рынки открытые. Но наша задача – произвести больше, закупить в Стабфонд и держать самую низкую цену. Думаю, это возможно. В течение года удавалось это сделать. По многим позициям у нас самые низкие цены по стране. Не по всем, но по большинству - так и есть», - заявил К.Аксакалов.

По информации акима области, осенне-полевые работы подходят к концу.

Некоторые агроформирования показали урожайность зерновых в 35 ц/га, масличных – 15 ц/га. По итогам восьми месяцев, рост показателей в отрасли сельского хозяйства составил 9,7%, в растениеводстве – более 16%.


Новости по теме
Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
Свыше 60 меморандумов с торговыми сетями о снижении торговой надбавки подписано в РК
Туман ожидается 15 октября на западе и севере Казахстана
Читайте также
Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
Гранты по госпрограмме «Еңбеқ» использовались в личных целях в Петропавловске
Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы
Странный гул ночью испугал жителей Петропавловска
Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили в Атырауской области
4 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
5 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив