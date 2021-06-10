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    10:47, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Цены на социально значимые продукты выросли на 6,3% с начала года в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сколько выросли цены на социально значимые продукты, рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 6,3%, из которых 5,3 процентных пункта, или 84% всего роста, составили 6 товарных позиций. Это овощи, по которым наблюдается рост цен в межсезонье, а также импортозависимая продукция и товары с высоким экспортным спросом», - сказал в ходе заседания Правительства Бахыт Султанов.

    По его данным, в годовом выражении рост цен составил 11,8%. По итогам 5 месяцев самый высокий рост цен на социально значимые продовольственные товары зафиксирован в Туркестанской области – 9,4%, Нур-Султане – 8,5% и г. Алматы – 6%. Наименьший рост цен наблюдается в Западно-Казахстанской области – 5,7%, Акмолинской области – 5,6%, и Карагандинской области – 5,2%.

    «Рост цен на продовольствие также наблюдается во всем мире. Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мае текущего года цены выросли на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордное значение за последние 10 лет. Аналогичная тенденция роста цен также наблюдается у наших соседних стран. Так, по сравнению с Россией у нас рост цен меньше по большинству товаров. К сожалению, мировой рынок повлиял и на нас. Но, вместе с тем у нас наблюдаются дополнительные проблемы, которые приводят к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке«, - отметил Бахыт Султанов.

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