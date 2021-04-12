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    12:02, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Цены на социально значимые продукты выросли на 3,2% в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что в стране с начала года повысились цены на социально значимые продукты продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала текущего года цены на социально значимые продукты питания выросли на 3,2%. При этом, за аналогичный период прошлого года цены выросли на 4,8%, из которых 4,1 процентных пункта пришлись на март вследствие карантинного ажиотажа», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

    «В результате принятых оперативных мероприятий нам удалось стабилизировать цены. За последние три недели цены выросли всего на 0,2%. В прошлом году в этот же период цены взлетели на 3,5%. Напомню, что в те дни из-за принятия первых карантинных мер был зафиксирован ажиотажный рост цен», - отмечает министр.

    По словам Б. Султанова, в целях недопущения дальнейшего роста цен на заседании Правительства Республики Казахстан от 11 марта одобрена Дорожная карта по стабилизации цен, которая состоит из 45 мероприятий.

    «Вместе с тем, в некоторых регионах до сих пор отмечается высокий рост. По состоянию на 6 апреля большего всего цены выросли в Жамбылской области - на 4,2% и Атырауской области - на 3,8%. Наименьший рост - на 2,9% - зафиксирован в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях», - проинформировал Бахыт Султанов.

    Напомним, в ходе заседания Правительства заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей поддержано предложение об объявлении строгих выговоров за необоснованный рост цен на социально значимые товары.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Другие государственные органы Цены и тарифы Общество Экономика
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