Цены на социально значимые продукты выросли на 3,2% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что в стране с начала года повысились цены на социально значимые продукты продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года цены на социально значимые продукты питания выросли на 3,2%. При этом, за аналогичный период прошлого года цены выросли на 4,8%, из которых 4,1 процентных пункта пришлись на март вследствие карантинного ажиотажа», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

«В результате принятых оперативных мероприятий нам удалось стабилизировать цены. За последние три недели цены выросли всего на 0,2%. В прошлом году в этот же период цены взлетели на 3,5%. Напомню, что в те дни из-за принятия первых карантинных мер был зафиксирован ажиотажный рост цен», - отмечает министр.

По словам Б. Султанова, в целях недопущения дальнейшего роста цен на заседании Правительства Республики Казахстан от 11 марта одобрена Дорожная карта по стабилизации цен, которая состоит из 45 мероприятий.

«Вместе с тем, в некоторых регионах до сих пор отмечается высокий рост. По состоянию на 6 апреля большего всего цены выросли в Жамбылской области - на 4,2% и Атырауской области - на 3,8%. Наименьший рост - на 2,9% - зафиксирован в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях», - проинформировал Бахыт Султанов.

Напомним, в ходе заседания Правительства заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей поддержано предложение об объявлении строгих выговоров за необоснованный рост цен на социально значимые товары.