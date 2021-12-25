Цены на социально значимые продукты в Казахстане за неделю снизились на 0,2%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Калдыбаев, заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Актюбинской области Ондасын Уразалин, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Акмолинской области — Ермек Маржикпаев и др.

За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,2%. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Туркестанской области и г. Нур-Султан (-0,6%), Жамбылской области (-0,3%), г. Шымкент (-0,2%).

В разрезе товаров отмечается снижение цен по республике на морковь (-2,2%), картофель (-0,5%), лук и рожки (-0,4%), говядину (-0,3%), рис (-0,2%), молоко и гречку (-0,1%). По остальным продуктам цены стабильны.

По итогам форвардного закупа в 2021 г. АО «НК «Продкорпорация» закуплено 572 тыс. тонн зерна, в т.ч. 539 тыс. тонн пшеницы. В первом полугодии 2022 г. на внутренний рынок планируется направить 475 тыс. тонн пшеницы.

К настоящему времени Агентство по защите и развитию конкуренции направило 114 уведомлений в адрес субъектов рынка, провело 16 расследований, вынесло 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, 11 предостережений о недопустимости нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, за публичное заявление о возможном повышении цен производителями, заключило 199 актов антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. Выявлено 75 фактов превышения торговой надбавки.

Премьер-Министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания.

Глава Правительства подчеркнул важность принятия мер по пополнению запасов в региональных стабфондах и обеспечения финансирования «оборотной схемы».

«Необходимо наращивать темпы по снижению цен и в предпраздничный период обеспечить максимальный контроль с применением всех действующих инструментов. Следует своевременно проводить товарную интервенцию и обеспечить поставку законтрактованных объемов. Нельзя допустить искусственного дефицита товаров в праздничные дни», — сказал А. Мамин.