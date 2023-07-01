Цены на социально значимые продукты питания стали снижаться - Минторговли и интеграции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые за полтора года официальная статистика регистрирует снижение недельного индекса цен на социальные продукты питания. Недельный показатель снижения составил -0,1%, за месяц – 0%. За первые шесть месяцев этого года индекс цен на СЗПТ составил 4,2%, это в 4 раза меньше аналогичного периода 2022 года (17,2%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министрства торговли и интеграции РК.

Таким образом, принятые с конца прошлого года Правительством меры по стабилизации цен дают положительные результаты. Это переформатирование государственных мер поддержки, «оборотных схем», в форвардные закупы основных продуктов питания напрямую у производителей, выделение оборотного финансирования отечественным сахарным заводам, формирование запасов овощей в стабфондах регионов и массовые товарные интервенции в период межсезонья.

Кроме этого, пересмотрен подход установления пороговых и предельных розничных цен, который теперь учитывает интересы производителей продовольственных товаров. Усилена работа региональных комиссий по расследованию и пресечению посреднических схем.

Для дальнейшей стабилизации и повышения эффективности этой работы, нацеленной на снижение уровня продуктовой инфляции в два раза, Министерство торговли и интеграции разработало принципиально новый подход, по которому производителям социально значимых товаров, имеющих наибольший вес в общем индексе цен на СЗПТ, будет оказываться господдержка. Эта работа будет точечной. Для этих целей уже разработан механизм выдачи займов производителям в рамках оборотной схемы. Их продукция будет приобретаться в запасы стабфондов исключительно на условиях фиксации как закупочных, так и розничных цен на весь срок действия договора.

Еще одним действенным инструментов сдерживания цен на социальные продукты являются ярмарки. На прошлой неделе в Кызылординской области состоялась ярмарка риса. В ней приняли участие представители социально-предпринимательских корпораций и бизнеса со всех регионов страны, подписав меморандумы и договоры на поставку риса по всей стране в объеме более 7,6 тысячи тонн на сумму 3 млрд тенге.

Как отметил заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, работа ярмарок будет масштабироваться на все социально значимые продовольственные товары, производящиеся у нас в стране, что в конечном итоге положительно скажется на ценовой политике.