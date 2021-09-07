Цены на социально важных торговых площадках проверят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК объявило о начале нового комплекса проверочных мероприятий по всем социально важным товарным рынкам. Об этом сообщил глава ведомства Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме рынков СЗПТ, ГСМ и стройматериалов, это будут рынки услуг в сфере железнодорожного и общественного транспорта, образования, сотовой связи, интернет услуг, лекарственных средств, медицинских изделий, лабораторных услуг, ЖКХ – домофоны, лифты, управляющие компании, биллинговые услуги. Будут приняты также меры по снижению цен на услуги платежных организаций, особенно при перечислении средств за коммунальные услуги, услуги государственных монополий, государственных и частных операторов», - сказал на заседании Правительства председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

По словам Серика Жумангарина, в связи с многочисленными жалобами будут проверены все важные действующие торговые площадки, включая товарные биржи при реализации нефтепродуктов, сжиженного газа, электрической энергии на предмет ценовых сговоров и ограничения доступа к торгам.

«Предстоит масштабная работа по комплексному снижению цен на всех значимых для населения товарных рынках», - уточнил Серик Жумангарин.