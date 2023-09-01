АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на сахар в Казахстане снизились на 17% за год, но при этом рафинад подорожал на 19%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz

Производство сахара в Казахстане сократилось на 7,4%

За январь–июль 2023-го отечественные компании произвели 174,9 тыс. тонн тростникового или свекловичного сахара и патоки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выпуска уменьшился на 7,4%. При этом годом ранее отмечался рост производства на 18,6%.

Импорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в твёрдом состоянии за январь–июнь 2023 года составил 278,8 тыс. тонн — почти на треть больше, чем за тот же период 2022-го. Основные поставщики сахара в РК — Россия и Бразилия, при этом импорт из России за год вырос в 2,5 раза, до 157,7 тыс. тонн, а из Бразилии — лишь на 3,8%, до 111,9 тыс. тонн.

По итогам июля 2023 года сахар подешевел на 1,1% за месяц. В целом за текущий год цены на сахар в месячной динамике выросли лишь в июне: на незначительные 0,5%.

Для сравнения: по итогам июля прошлого года сахар подорожал на 6,1% за месяц, в июне 2022-го — на 12,8%, а самый заметный рост цен был отмечен в марте — сразу на 33,2%.

По сравнению с июлем прошлого года сахар подешевел на 16,1%. Для сравнения: годом ранее было отмечено удорожание сразу на 86,6% к июлю 2021-го.

Стоимость сахара снизилась во всех регионах РК. Заметнее всего цены упали в Алматы (на 22,2% за год), а также в Жамбылской (на 21,5%) и Западно-Казахстанской (на 21,2%) областях. Наименьшее удешевление наблюдалось в Астане (на 4,7%) и в Северо-Казахстанской области (на 6,7% в годовой динамике).

Напомним, что ранее министр торговли и интеграции Серик Жумангарин прогнозировал, что этой осенью подорожания сахара не предвидится, а если оно и будет, то будет связано с внешними факторами, никак не зависящими от казахстанского рынка.

Интересное наблюдение: в целом сахар подешевел, а вот внутри товарных категорий ситуация различается. В то время как сахар-песок по итогам июля 2023 года подешевел на 17,4% за год, сахар-рафинад, наоборот, вырос в цене на 18,8%.

Для сравнения: годом ранее сахар-песок демонстрировал удорожание на 87,3%, а рафинад — на 69,7%.