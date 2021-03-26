Цены на работы по проведению внутридомовых сетей газоснабжения снижены в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат города Нур-Султан провел работу по снижению цены на работы по проведению внутридомовых сетей газоснабжения с основными компаниями, занимающимися газификацией домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Посмотреть информацию о компаниях, с которыми акимат достиг договорённости о снижении цены на проведение сетей газоснабжения, можно, пройдя по ссылке .

Так, монтаж газопровода длиной до 30 метров обойдется в 150 тысяч тенге. В эту сумму входят следующие работы:

1) 30 метров газопровода (диаметр трубы не больше Ду 25 мм);

2) установка опоры-стойки – 1 шт. (диаметром Ду57 мм);

3) рабочий проект по газоснабжению объекта;

4) запорная арматура в сборе (газовый кран в сборе диаметром Ду15; Ду20; Ду25;);

5) расходные материалы (каболка, лен, смазка для газопровода, диски для болгарки, ГСМ, отводы Ду25; Ду20; клипсы Ду25; Ду20; Ду15;);

6) покраска внутри домового газопровода (до - 30 м и опора-стойка);

7) установка газового счетчика;

8) установка газового сигнализатора;

9) отверстие под вход трубы (футляр Ду57 – 3 шт.);

10) подготовка исполнительной технической документации на – 30 м газопровода (за исключением пожарного АКТа, ВДГО).

Вместе с тем в вышеуказанные 150 тысяч тенге не входят такие работы, как:

1) тепловая обвязка котла (подключение к системе отопление и ГВС);

2) установка вентиляционного канала, буровые работы отверстий, покупка сантехтруб;

3) установка системы дымоудаления, буровые работы отверстий, покупка дымохода;

4) оборудование (газовый котёл, сигнализаторы, гибкий шланг, комплектующие газового котла, газовая плита);

5) пожарные акты (системы дымоудаления, вентиляционный канал);

6) договор технического обслуживания ВДГО;

7) пусконаладочные работы газового котла и сервисное обслуживание 1 год;

8) Оплаты в КТГ Аймак (приёмка, врезка, опломбировка, первичный пуск котла и газовой плиты);

Итоговая стоимость объекта оглашается после индивидуального расчёта согласно рабочему проекту. Конечная стоимость проведения работ по газификации зависит от длины, диаметра газопровода, количества оборудования и других вопросов по газоснабжению, которые не предусмотрены в рамках 150 тысяч тенге.