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Цены на производимые субъектом госмонополии в области лесоустройства товары повысят в РК

3 Февраля 2023, 13:07
Цены на производимые субъектом госмонополии в области лесоустройства товары повысят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют повысить цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии в области лесоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ размещен на портале «Открытые НПА»

«Указанные цены не менялись с 2015 года, на сегодняшний день цены на товары, заработная плата выросли, возникает необходимость пересмотра и повышения цен на лесоустроительные работы», - отмечено в приказе.

Так согласно изменениям предлагаются следующие цены:

Цены (в тенге за 1 гектар) без учета НДС и с учетом НДС

Подготовительные работы

I разряд лесоустройства (равнинные леса) 29,5 – с НДС – 33,0;

II разряд лесоустройства (горные леса) 21,6 – с НДС 24,2;

III разряд лесоустройства, обследование (пустынные леса) 3,5 – с НДС 3,9.

Полевые работы

I разряд лесоустройства (равнинные леса) 432,7 – с НДС 484,6;

II разряд лесоустройства (горные леса) 299,7 – с НДС 335,7;

III разряд лесоустройства, обследование (пустынные леса) 42,9 – с НДС 48,0.

Камеральные работы

I разряд лесоустройства (равнинные леса) 155,3 – с НДС 73,9;

II разряд лесоустройства (горные леса) 114,3 – с НДС128,0;

III разряд лесоустройства, обследование (пустынные леса) 11,2 – с НДС 12,5.


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