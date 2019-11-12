+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Цены на продукты выросли за год почти на 10% в Казахстане

12 Ноября 2019 11:15
Поделиться:
Цены на продукты выросли за год почти на 10% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о годовой инфляции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Спецрейд по социальным магазинам провели в Туркестане
Цены на продукты питания в сельских магазинах сравнил аким СКО Как сдерживают цены на социально-значимые товары в СКО Cигареты подорожали в Казахстане

«Годовая инфляция складывается в соответствии с нашими ожиданиями. И по итогам октября текущего года составил 5,5% повысившись с 5,3% в сентябре текущего года. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Годовой прирост цен на них достиг 9,7%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он перечислил продукты, цены на которые выросли больше всего.

«Особо отмечается рост цен на хлебобулочные изделия, крупы на 14%, мясо и мясопродукты на 13,8%, рыбы и морепродукты 12,7%. В октябре ускорился годовой рост цен на плодоовощную продукцию до 7,6% по сравнению с месяцем ранее, когда было 3,5%. Рост цена на не продовольственные товары замедлился до 5,2% с 6,4% в декабре и 6,5% в октябре предыдущего года за счет снижения цен на бензин на 4,6%», - отметил глава Нацбанка.

При этом, по его словам, рост цен и тарифов на платные услуги остается на исторический минимальных уровнях -0,8% в годовом выражении.

«Тарифы на регулируемые услуги в октябре текущего года снизились на 7,7% в годовом выражении. Основными рисками для роста инфляции остается удорожание продовольствия на мировых рынках, а также расширение внутреннего спроса на фоне увеличения доходов населения.

При этом данные риски компенсируются более низкой, чем ожидалось ранее, инфляцией в странах основных торговых партнерах. А также смягчением внешних монетарных условий. До конца текущего года уровень инфляции оценивается с 5,7% до 5,8% то есть в пределах таргетируемого коридора 4,6%», - заключил спикер.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив