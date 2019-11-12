Цены на продукты выросли за год почти на 10% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о годовой инфляции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Годовая инфляция складывается в соответствии с нашими ожиданиями. И по итогам октября текущего года составил 5,5% повысившись с 5,3% в сентябре текущего года. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Годовой прирост цен на них достиг 9,7%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он перечислил продукты, цены на которые выросли больше всего.

«Особо отмечается рост цен на хлебобулочные изделия, крупы на 14%, мясо и мясопродукты на 13,8%, рыбы и морепродукты 12,7%. В октябре ускорился годовой рост цен на плодоовощную продукцию до 7,6% по сравнению с месяцем ранее, когда было 3,5%. Рост цена на не продовольственные товары замедлился до 5,2% с 6,4% в декабре и 6,5% в октябре предыдущего года за счет снижения цен на бензин на 4,6%», - отметил глава Нацбанка.

При этом, по его словам, рост цен и тарифов на платные услуги остается на исторический минимальных уровнях -0,8% в годовом выражении.

«Тарифы на регулируемые услуги в октябре текущего года снизились на 7,7% в годовом выражении. Основными рисками для роста инфляции остается удорожание продовольствия на мировых рынках, а также расширение внутреннего спроса на фоне увеличения доходов населения.

При этом данные риски компенсируются более низкой, чем ожидалось ранее, инфляцией в странах основных торговых партнерах. А также смягчением внешних монетарных условий. До конца текущего года уровень инфляции оценивается с 5,7% до 5,8% то есть в пределах таргетируемого коридора 4,6%», - заключил спикер.