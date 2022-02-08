Цены на продукты в Таразе контролирует акимат

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сохранение стабильности цен на социально значимые продовольственные товары находится под контролем городского акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О мерах по стабилизации цен на продукты в магазинах Тараза на брифинге в РСК рассказал заместитель акима города Даулет Абилкаиров.

«В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, цены на социально значимые продукты питания и коммунальные услуги не должны изменяться до конца текущего года. Те, кто подняли цены на продукты, будут привлечены к ответственности. Соблюдение установленных государством предельных цен, пресечение повышения цен, беспрепятственный доступ местной продукции на рынки и на прилавки магазинов - всё это находится во внимании местных властей», - рассказал спикер.

По его словам, акимат города проводит ежедневную контрольно-разъяснительную работу по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары на 10 - 15%, во всех торговых точках и магазинах областного центра. Для этого созданы 13 мониторинговых групп.

«Благодаря системной работе, товары в магазинах Тараза отпускаются с наценкой не более 10 процентов. Кроме того, ряд социальных товаров реализуется по низким ценам», - рассказал Даулет Абилкаиров.

Как сообщалось ранее, глава города Ержан Жилкибаев посетил без предупреждения ряд магазинов областного центра («Тарго», «Сафият», «Құлынбек», «Юбилейный», «Арзан микс»). Аким города предупредил, что в соответствии с поручением Президента, цена товара не должна превышать указанную в сопроводительном документе (накладной) на 10 - 15%.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поручил принять меры по контролю и регулированию цен на продовольственные товары. Как выяснилось, в магазинах, расположенных в микрорайонах Жайлау, Акбулак, торговая надбавка на некоторые товары составила 25 - 30%.

В Жамбылской области работает горячая линия (8 7262 - 54 21 38) по ценам на продукты, куда можно сообщить о фактах превышения цен на продукты питания, невыдачи фискального чека. На днях в Таразе в облакимате состоялось совещание с участием руководителей крупных торговых центров, на котором аким области Бердибек Сапарбаев поручил принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания.