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Цены на продукты в супермаркетах Бельгии повысились до 12%
29 Июля 2022 21:33

Цены на продукты в супермаркетах Бельгии повысились до 12%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Покупка продуктов в супермаркетах Бельгии вновь становится дороже. По данным местных экономистов, цены в бельгийских супермаркетах в этом квартале выросли от 4 до 12%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Газета « Brussels times « пишет, что каждая сеть супермаркетов в Бельгии была вынуждена повысить цены в этом квартале. Так, стоимость продуктов и товаров в магазинах Albert Heijn сейчас на 7,8% выше, чем в том же квартале прошлого года, Aldi - на 11,1% дороже, а отдельные товары на полках гипермаркета Carrefour подорожали на 11,9%. В магазинах сетей Colruyt и Delhaize рост цен зафиксирован несколько ниже - 4,3% и 6% соответственно.

«Ситуация в Украине делает товары дорогими, а также транспортные расходы из-за роста цен на энергоносители», - говорится в пресс-релизе главы отдела маркетинга исследовательского центра Daltix Николины Пиппинг.

«Поэтому производители и поставщики вынуждены повышать свои цены для супермаркетов, которые затем продают товары покупателям», - отметила эксперт.

В некоторых государствах Евросоюза с июня 2022 года уровень инфляции немного снизился. Однако цены на продовольствие и энергоносители остаются высокими.

«Наши производители сталкиваются с ростом цен на свое сырье, а также с затратами на электроэнергию, транспорт и рабочую силу. Это в конечном итоге приводит к росту наших закупочных цен», - сказал представитель одной из сети супермаркетов Бельгии. В результате ситуации в Украине, в частности, подорожали зерновые продукты, а также масло и горчица - из-за плохого урожая на юге Франции.



Фото: brusselstimes.com







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