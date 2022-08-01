1 Августа 2022 14:07

Цены на продукты в июле по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфляция в июле 2022 года в годовом исчислении составила 15%, за месяц – 1,1%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики.

Цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, платные услуги - на 9,2%.

Изменение цен на потребительские товары и услуги в процентах, прирост

Июль 2022г. к Справочно: июнь 2022г. к июлю 2021г. декабрю 2021г. июню 2022г. июню 2021г. маю 2022г. Товары и услуги 15,0 11,7 1,1 14,5 1,6 Продовольственные товары 19,7 16,9 1,0 19,2 1,9 Непродовольственные товары 14,2 10,0 1,5 13,2 1,9 Платные услуги для населения 9,2 6,2 0,8 9,2 0,8

На продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок 87,3%, лук репчатый – 71,7%, муку – 36,6%. Снижение цен наблюдалось на морковь на 29,6%, свеклу – на 25,2%.

РОСТ ЦЕН (июль 2021г.- июль 2022г., в процентах, прирост) 87,3% сахар-песок 21,9% кондитерские изделия 71,7% лук репчатый 21,7% молоко пастеризованное 36,6% мука 20,5% прохладительные напитки 33,0% макаронные изделия 18,3% свежие фрукты 31,4% крупы 17,9% хлеб 28,6% мясо птицы 17,0% масло сливочное 27,4% булочные и мучные изделия 16,7% колбасные изделия 26,7% сыр твердый 16,5% конина 24,6% минеральная и питьевая вода 14,8% табачные изделия 24,5% кисломолочные продукты 13,7% баранина 24,4% сухофрукты и орехи 11,6% масло подсолнечное

Прирост цен на непродовольственные товары в июле 2022 года (к июлю 2021г.) составил 14,2%. Уровень цен на товары личного пользования вырос на 26,3%, моющие и чистящие средства – на 23,5%, бытовые приборы – на 22,6%, строительные материалы – на 20,5%, мебель и предметы домашнего обихода – на 19,1%, автомобили – на 15,2%, посуду – на 14,8%, текстильные изделия – на 11,5%, фармацевтическую продукцию – на 9,7%.

Цены на платные услуги за год (июль 2022г. к июлю 2021г.) выросли на 9,2%. Уровень цен на организации комплексного отдыха вырос на 19,1%, услуги общественного питания – на 16,8%, здравоохранения – на 15%, санаториев – на 14,1%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13%, гостиниц – на 5,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,5%.

По словам директора департамента статистики цен бюро Куанышбека Жакыпбекулы, в сфере жилищно-коммунальных услуг наблюдаются, как повышение тарифов, так и понижение.

«В июле т.г. по сравнению с июлем прошлого года тарифы на электроэнергию повысились на 2,4%, вывоз мусора, газ, транспортируемый по распределительным сетям – по 1,8%, а на центральное отопление – снизились на 2,3%, горячую воду – на 1,3%, водоотведение – на 0,5%» – дополнил Куанышбек Жакыпбекулы.

Бюро ежемесячно рассчитывает показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции. Наблюдаются изменения тарифов и цен на услуги и товары, всего по 508 позициям. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров.



