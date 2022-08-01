Цены на продукты в июле по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфляция в июле 2022 года в годовом исчислении составила 15%, за месяц – 1,1%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики.
Цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, платные услуги - на 9,2%.
Изменение цен на потребительские товары и услуги в процентах, прирост
|
Июль 2022г. к
|
Справочно: июнь 2022г. к
|
июлю
2021г.
|
декабрю
2021г.
|
июню
2022г.
|
июню
2021г.
|
маю
2022г.
|
Товары и услуги
|
15,0
|
11,7
|
1,1
|
14,5
|
1,6
|
Продовольственные товары
|
19,7
|
16,9
|
1,0
|
19,2
|
1,9
|
Непродовольственные товары
|
14,2
|
10,0
|
1,5
|
13,2
|
1,9
|
Платные услуги для населения
|
9,2
|
6,2
|
0,8
|
9,2
|
0,8
На продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок 87,3%, лук репчатый – 71,7%, муку – 36,6%. Снижение цен наблюдалось на морковь на 29,6%, свеклу – на 25,2%.
|
РОСТ ЦЕН (июль 2021г.- июль 2022г., в процентах, прирост)
|
87,3% сахар-песок
|
21,9% кондитерские изделия
|
71,7% лук репчатый
|
21,7% молоко пастеризованное
|
36,6% мука
|
20,5% прохладительные напитки
|
33,0% макаронные изделия
|
18,3% свежие фрукты
|
31,4% крупы
|
17,9% хлеб
|
28,6% мясо птицы
|
17,0% масло сливочное
|
27,4% булочные и мучные изделия
|
16,7% колбасные изделия
|
26,7% сыр твердый
|
16,5% конина
|
24,6% минеральная и питьевая вода
|
14,8% табачные изделия
|
24,5% кисломолочные продукты
|
13,7% баранина
|
24,4% сухофрукты и орехи
|
11,6% масло подсолнечное
Прирост цен на непродовольственные товары в июле 2022 года (к июлю 2021г.) составил 14,2%. Уровень цен на товары личного пользования вырос на 26,3%, моющие и чистящие средства – на 23,5%, бытовые приборы – на 22,6%, строительные материалы – на 20,5%, мебель и предметы домашнего обихода – на 19,1%, автомобили – на 15,2%, посуду – на 14,8%, текстильные изделия – на 11,5%, фармацевтическую продукцию – на 9,7%.
Цены на платные услуги за год (июль 2022г. к июлю 2021г.) выросли на 9,2%. Уровень цен на организации комплексного отдыха вырос на 19,1%, услуги общественного питания – на 16,8%, здравоохранения – на 15%, санаториев – на 14,1%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13%, гостиниц – на 5,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,5%.
По словам директора департамента статистики цен бюро Куанышбека Жакыпбекулы, в сфере жилищно-коммунальных услуг наблюдаются, как повышение тарифов, так и понижение.
«В июле т.г. по сравнению с июлем прошлого года тарифы на электроэнергию повысились на 2,4%, вывоз мусора, газ, транспортируемый по распределительным сетям – по 1,8%, а на центральное отопление – снизились на 2,3%, горячую воду – на 1,3%, водоотведение – на 0,5%» – дополнил Куанышбек Жакыпбекулы.
Бюро ежемесячно рассчитывает показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции. Наблюдаются изменения тарифов и цен на услуги и товары, всего по 508 позициям. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров.