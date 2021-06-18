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    11:34, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Цены на продукты в Атырауской области стабилизируются в ближайшее время, пообещал аким

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов пообещал, что цены на продукты питания в регионе в ближайшее время стабилизируются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы внимательно следим за регулированием цен. Более 1 млрд тенге было направлено на это. На 500 млн тенге торговые сети заключили договора. То есть, они торгуют по ценам ниже рыночных на 10-15%. Молочные, мучные продукты, мясо, хлеб, масло – подсолнечное, сливочное, в 36 торговых точках такая торговля ведется», - сказал Махамбет Досмухамбетов, отвечая на вопрос журналистов на брифинге в СЦК.

    Он также рассказал о ценах на овощи.

    «Мы создали стабилизационный фонд осенью. Если говорить о картофеле, то 360 тонн было. До апреля месяца через стабфонд мы оказывали влияние на регулирование цен. Сейчас период межсезонья, в этот период возросли цены, особенно на морковь, картофель. Сейчас принимаются меры по завозу картофеля из южных регионов и из соседних областей Российской Федерации, и на сегодня картофель снизился в цене. Если неделю назад цена на картофель была 400 тенге, то сейчас его продают по 310 тенге за кг. На морковь тоже ожидаем снижения, поскольку будет завоз свежей продукции», - отметил Махамбет Досмухамбетов.

    В целом, аким пообещал, что в ближайшее время цены на продукты питания стабилизируются.

    «Мы ожидаем, что и дальше каждую неделю будет снижаться цена, поскольку картошка будет дополнительно завозиться из других регионов, соседних областей РФ, и собственная картошка (поспеет - корр.)», - заверил Махамбет Досмухамбетов.

    Аким подчеркнул, что благодаря этому цены будут стабилизированы.



    Теги:
    Атырауская область Экономика
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