19 Мая 2022 02:06

Цены на продукты в Актюбинской области выросли на 12,4 %

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Индекс потребительских цен в Актюбинской области в апреле 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 107,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 12,4 %. Краткие итоги социально-экономического развития Актюбинской области за первый квартал подвели в департаменте Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены на продовольственные товары повысились на 12,4%, на непродовольственные товары - на 4,1%, на платные услуги для населения – на 2,4%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в апреле 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года повысились на 28,4%», - сообщили в пресс-службе департамента.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная актюбинцам за первый квартал составила 253 010 тенге. Индекс реальной заработной платы к первому кварталу 2021 года составил 116,8%.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2022 года составил 162 889,9 млн тенге, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным департамента Бюро нацстатистики, объем розничной торговли за январь-апрель 2022 года уменьшился на 10 процентов по сравнению с уровнем прошлого года и составил 167618,2 млн тенге. В то же время объем оптовой торговли за первый квартал уменьшился на 5,3 процента и составил 366517 млн тенге.

Объем промышленного производства Актюбинской области составил 899467,3 млн тенге в действующих ценах, что на 0,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снижение составило 0,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 5,3%. Увеличение объемов производства произошло в водоснабжении; сборе, обработке и удалению отходов, в деятельности по ликвидации загрязнений - 61,1%, в обрабатывающей промышленности - 0,7%.

Объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства Актюбинской области в январе-апреле 2022 года составил 71939,9 млн тенге, увеличившись на 1% к уровню прошлого года.

Объем строительных работ, услуг в январе-апреле 2022 года составил 32172,6 млн тенге, что больше на 1,3%, чем в прошлом году.