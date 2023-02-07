Цены на продукты продолжают расти в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В январе уровень инфляции в Актюбинской области в годовом исчислении составил 20,7%, за месяц – 1,7%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Бюро национальной статистики.

По данным департамента, за прошедший год больше всего подорожали продовольственные товары на 26,5%. Цены на непродовольственные товары выросли на 18,9%, платные услуги – на 14%.

По сравнению с январем прошлого года снижение же цен наблюдалось только на капусту – на 8,3% и помидоры – на 7,3%. Рис подорожал на 71 процент, макароны - на 45,4 процента, сахар - на 46,1 процента, молоко консервированное - на 58,2 процента, булочные и мучные кондитерские изделия - на 43,3 процента, мука - на 26,7 процента, мясо - на 20 процентов, фрукты - 23,9 процента.

Непродовольственные товары за год выросли на 18,9 процента.

«Прирост цен на непродовольственные товары в январе 2023 года к январю прошлого года составил 18,9%. Уровень цен на канцелярские товары – 75,3%, моющие и чистящие средства – на 45,4%, стеклянные изделия, столовые приборы и домашнюю утварь – на 38,9%, корм для домашних животных – на 38,5%. Цены на приборы и товары личного пользования возросли на 36,7%, дизельное топливо – на 32,8%, велосипеды – на 30,6%, мебель и предметы домашнего обихода – на 26,9%, ювелирные изделия и часы – на 24,8%, уголь каменный – на 22,8%, бытовые товары – на 21,4%, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – на 18,1%, одежда и обувь - на 14,4%, фармацевтическую продукцию – на 13,3%, автомобили – на 6,5%», - сообщили в департаменте.

Цены на платные услуги за год подорожали на 14%. Уровень цен на услуги фотографов - на 54%, перевозка грузов – на 50,7%, ритуальные услуги – на 41,7%, медицинские услуги – на 40,4%, арендную плату за благоустроенное жилье – на 40,2%, техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств – на 32,5%, стоматологические услуги – на 32%, услуги общественного питания – на 28,1%, гостиничное обслуживание – на 25,2%, парамедицинские услуги – на 22,8%, почтовые услуги – на 20,5%, услуги больниц – на 16,8%, ремонт и прокат обуви – на 15,7%, железнодорожный пассажирский транспорт – на 13,6%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг также наблюдается повышение тарифов, за год оплата за содержание жилья подорожала на 35,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 7%. Снижение тарифов наблюдается по центральному отоплению и горячей воде – по 9,6%, водоотведению – на 9,2%.